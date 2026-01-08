Slušaj vest

Tomas Frank je napravio skandal o kojem bruji cela Engleska. A, i šire... Naime, menadžer Totenhema je paradirao stadionom sa šoljicom za kafu. Ništa to ne bi bilo sporno da ona nije imala grb Arsenala.

Dovoljno da nastane ogroman skandal.

1/5 Vidi galeriju Tomas Frank i sporna šoljica Foto: Jeremy Landey / imago sportfotodienst / Profimedia

Totenhem navodno vodi i istragu kako je to moglo da se dogodi.

- Definitivno nisam primetio. Bilo bi potpuno glupo od mene da je uzmem da sam znao da je grb Arsenala na njoj. Svako ko misli da sam to učinio namerno ili bilo ko od osoblja. Arsenal je bio u ovoj svlačionici jedan meč pre nas. Zatražio sam espreso kao što uradim sat vremena pre svake, ali svake utakmice...- rekao je Frank.

Usledila su nova pitanja na istu temu...

- Mislim da je pomalo tužno što u fudbalu moram da se objašnjavam na ovu temu. Sigurno je da idemo u pogrešnom smeru ukoliko brinemo o meni koji drži čašicu sa grbom drugog tima. Naravno da to nisam uradio namerno, jer bi bilo mnogo glupo - objasnio je Frank.