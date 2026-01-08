Slušaj vest

Posle Džeja Enema, Crvena zvezda je dogovorila drugo pojačanje ove zime, objavio je Mozzart sport.

Iz surduličkog Radnika, za 2.200.000 evra od kojih će milion biti isplaćen odmah, a ostatak kroz rate, stiže Daglas Ovusu. Uz novac, na jug Srbije ide i 10 odsto od naredne prodaje mladog napadača iz Gane, potvrđeno je Kuriru.

Ovusu je imao i nekoliko ponuda iz inostranstva (najkonkretnija je bila Viktorija Plzenj, a interesovali se još Fajenord, Aris, Samsun i egipatski velikan Al Ahli), ali su crveno-beli uspeli da pobede konkurenciju.

1/5 Vidi galeriju Ovusu u dresu Radnika Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Kako navodi Mozzart sport, morali su na Marakani, doduše, da nadmaše dosadašnji rekord kada je u pitanju Zvezdina kupovina na domaćem tržištu. Prethodno je najskuplji igrač kog su doveli iz srpskog prvenstva bio Uroš Sremčević, plaćen Mladosti iz Lučana 2.000.000 evra.