BOMBA! ZVEZDA DOVELA IGRAČA ZA 2,2 MILIONA EVRA: Iz Surdulice na Marakanu za astronomsku sumu
Posle Džeja Enema, Crvena zvezda je dogovorila drugo pojačanje ove zime, objavio je Mozzart sport.
Iz surduličkog Radnika, za 2.200.000 evra od kojih će milion biti isplaćen odmah, a ostatak kroz rate, stiže Daglas Ovusu. Uz novac, na jug Srbije ide i 10 odsto od naredne prodaje mladog napadača iz Gane, potvrđeno je Kuriru.
Ovusu je imao i nekoliko ponuda iz inostranstva (najkonkretnija je bila Viktorija Plzenj, a interesovali se još Fajenord, Aris, Samsun i egipatski velikan Al Ahli), ali su crveno-beli uspeli da pobede konkurenciju.
Kako navodi Mozzart sport, morali su na Marakani, doduše, da nadmaše dosadašnji rekord kada je u pitanju Zvezdina kupovina na domaćem tržištu. Prethodno je najskuplji igrač kog su doveli iz srpskog prvenstva bio Uroš Sremčević, plaćen Mladosti iz Lučana 2.000.000 evra.