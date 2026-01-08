PARTIZAN SA KLINCIMA NAPADA TITULU! Crno-beli putuju u Tursku na pripreme: Osmorica igrača nemaju ni 18 godina!
Trener Partizana Nenad Stojaković odlučio je da na pripreme u Tursku povede 33 fudbalera, saopštio je danas beogradski klub.
"Ekspedicija Partizana otputovaće ovog četvrtka čarter-letom u 12 časova na dvonedeljne pripreme u Tursku, tokom kojih će crno-beli odigrati pet kontrolnih utakmica", objavljeno je na zvaničnom sajtu Partizana.
Stojaković je odlučio da u Tursku povede 29 igrača i četiri golmana.
"Među njima se, u skladu sa strateškom odlukom kluba donetom pre godinu dana da se šansa pruži mladim fudbalerima iz sopstvenog pogona, nalazi čak osam igrača koji još nisu napunili 18 godina, od kojih dvojica imaju samo 16. Pojedini fudbaleri su do sada nastupali u mlađim kategorijama Parnog valjka, dok je deo njih tokom minule jeseni nosio dres Teleoptika. Sada će dobiti priliku da se nametnu u seniorskoj konkurenciji", saopšteno je iz Partizana.
Na spisku trenera Stojakovića nalaze se:
Marko Milošević (1991. godište), Miloš Krunić (1996), Tarik Banjić (2008), Veljko Popović (2009), Milan Roganović (2005), Aranđel Stojković (1995), Stefan Milić (2000), Vukašin Đurđević (2004), Ivan Vasiljević (2005), Nikola Simić (2007), Mateja Milovanović (2004), Vojin Marinković (2009), Mario Jurčević (1995), Muhamed Abdulmalik (2007), Stefan Petrović (2008), Vanja Dragojević (2006), Janis Karabeljov (1996), Dušan Makević (2007), Aleksa Rakić (2008), Ognjen Ugrešić (2006), Dimitrije Janković (2006), Dušan Jovanović (2008), Milan Vukotić (2002), Bibars Natho (1988), Gajas Zahid (1994), Nemanja Trifunović (2004), Bogdan Kostić (2007), Demba Sek (2001), Matija Ninić (2006), Ivan Martinović (2007), Andrej Kostić (2007), Pavle Cvijović (2008) i Dušan Radović (2008).
Fudbaleri Partizana su prvi deo sezone u Superligi Srbije završili na prvom mestu na tabeli sa 46 bodova.