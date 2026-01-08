"Među njima se, u skladu sa strateškom odlukom kluba donetom pre godinu dana da se šansa pruži mladim fudbalerima iz sopstvenog pogona, nalazi čak osam igrača koji još nisu napunili 18 godina, od kojih dvojica imaju samo 16. Pojedini fudbaleri su do sada nastupali u mlađim kategorijama Parnog valjka, dok je deo njih tokom minule jeseni nosio dres Teleoptika. Sada će dobiti priliku da se nametnu u seniorskoj konkurenciji", saopšteno je iz Partizana.