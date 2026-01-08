Slušaj vest

Čukarički intenzivno radi i na jačanju kadra Omladinske škole, a ugovor sa ekipom sa Banovog brda potpisao je i najtalentovaniji golman u mlađim kategorijama u Srbiji, Vuk Davidović.

„Vuk je svakako jedan od najtalentovanijih golmana u zemlji, najveći potencijal u svom uzrastu, nije tajna i da su ga neki evropski velikani pratili, da je bilo interesovanja sa njihove strane. Ni nama takav talenat nije promakao, a prvi u hijerarhiji kad se radi o golmanima u Čukaričkom je Oliver Kovačević. Uključili su se potom svi ljudi iz kluba, jednostavno mi tako funkcionišemo“, kazao je direktor Omladinske škole Čukaričkog Goran Arnaut, koji je potom želeo da naglasi:

„Veliku ulogu odigrao je Saša Jovanović, kao glavni skaut, najviše je uticao u priči sa roditeljima. Imali smo i tu privilegiju da je Oliver Kovačević već stvorio golmane kao što su Đorđe Petrović i Novak Mićović, prvi je stigao i do Premijer lige i reprezentacije Srbije, drugi je u MLS ligi. I njegov rad je prepoznat i priznat. I trener golmana Čokorilo je imao uticaja, kao i Đorđe Aćimović Đulika, koji je takođe bio u kontaktu sa porodicom dečaka“.

Davidović je bio i na meti nekih evropskih velikana, među kojima je i portugalska Benfika, a u Čukaričkom će biti član izuzetno perspektivne „generacije 2010“, u kojoj su i ekstratalentovani Danilo Fekete, Endrju Marić i drugi momci.

„Vuka znam prilično dugo, zapazio sam ga dok je bio dosta mlađi, oduvek ga je krasio izuzetan talenat. Kad sam prešao u selekciju Srbije do 15 godina, on je dobijao pozive, već tu se videlo da je dominantan u svom uzrastu na poziciji golmana. Momak je koji usvaja sve što se kaže, već sam nekoliko puta naglasio da je upravo Vuk profil golmana u mlađim kategorijama za „A“ selekciju„, kazao je Goran Čokorilo, trener golmana u mlađim kategorijama Čukaričkog, koji je potom još dodao:

„Vuk se zaista izdvaja, primer je kako golman u njegovom godištu treba da izgleda, kako fizički tako i tehnički, intelektualno, ima sjajno razumevanje igre, odličnu golmansku tehniku. Što se tiče rada na Banovom brdu, ništa mu neće nedostajati, naprotiv. Definitivno je Čukarički dobar klub za njega, pre će doći u prvi tim, siguran sam da roditelji i dete nisu pogrešili, da su izabrali pravu sredinu. Nešto je naravno i do njega, pre svega voljni momenat prilikom treninga i utakmica, što je za golmane od velikog značaja„.