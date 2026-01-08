Slušaj vest

Iako je tokom izuzetno uspešne karijere zaradio ogroman novac, legendarni italijanski fudbaler Roberto Bađo ne uživa u luksuznom životu.

Dobitnik Zlatne lopte 1993. godine živi daleko od očiju javnosti, u jednom selu u pokrajini Vićenca, u skromnoj kući koja je okružena gustom šumom. Iako je mogao da kupi automobil koji poželi, on vozi fijata pandu 4x4 starog gotovo četiri decenije.

Maksimalno uživa u penziji i ne prati previše aktuelana dešavanja u fudbalu.

1/6 Vidi galeriju Roberto Bađo Foto: Lisa Guglielmi/IPA Sport / Zuma Press / Profimedia, Bildbyran / Zuma Press / Profimedia, PATRICK HERTZOG / AFP / Profimedia

Nažalost, brojne povrede koje je imao tokom karijere ostavile su ozbiljne posledice.

Njegova starija čerka Valetina otkrila je da popularni "Mali Buda" ima ozbiljnih problema sa kolenima.

"Ne znam šta bih dala da ga vidim još 90 minuta na terenu. ali bez bola u kolenima. Nedostaje mi uzbuđenje kada ga vidim kako trči prema golu, dribla, usporava i onda... gol! Ta radost, vrištali smo kao ludi", kaže Valentina i dodaje...

"Nije igrao od odlaska u penziju. Čak i kada igra sa nama u dvorištu, odustane posle drugog driblinga, jer ima jake bolove i boji se da se opet ne povredi".

Ona je otkrila da joj je jako teško da ga gleda takvog.

"Jedna stvar zbog koje stvarno patim je to što ga vidim uništenog sa 57 godina".

Porodica Bađo nedavno je prošla kroz veliku dramu pošto su u njen dom upali provalnici u toku utakmice Italije protiv Španije na Evropskom prvenstvu u Nemačkoj.

Roberto im se suprostavio, ali je pretučen i povređen zbog čega je primljen u bolnicu na lečenje i ušivanje. Lopovi su iz kuće odneli vredan nakit, satove i druge dragocenosti.

Ko je Roberto Bađo?

Roberto Bađo, italijanska fudbalska ikona, koji je "azure" odveo do finala Svetskog prvenstva u SAD 1994. godine, u kome je promašio penal, a Brazil četvrti put postao prvak sveta. Ali, u domovini mu nije mnogo zamereno zbog toga, već su naprotiv, on i saigrači dočekani kao heroji. Obožavaju ga i dalje.

Foto: PATRICK HERTZOG / AFP / Profimedia

Ali, čuveni Mali Buda je trenutno daleko od očiju javnosti, jer uživa u prirodi.

Još kao igrač je obezbedio egzistenciju svojoj porodici, ali ne uživa u luksuznom životu. On živi u šumi, u pokrajini Vićenci. Doduše, nije baš samotnjak koji živi u daščari, ali odmakao se od vreve betona i zaslepljujućeg bleštila metropole.

- Sečem drva, vozim traktor i uveče sam izmoren i čak se i onesvestim - rekao je Bađo o svom prebivalištu i načinu života posle fudbala.

Fiat panda

Slučajni prolaznik ga je nedavno prepoznao i poželeo autogram, ali na automobilu, malenoj Fijat Pandi koju vozi prolaznik. Bađo se nije nimalo dvoumio, pitao je samo:

Gde želite? Ispalo je na vratima i haubi!

- Eto ga, još jedan uništen auto - našalio se Bađo.

Prolaznik je navodno rekao:

- Naprotiv, sad je nedodirljiv!

Foto: Printscreen

Njegov dom je velika seoska kuća okružena hektarima guste šume. Tamo je okružen domaćim životinjama i poneim divljim, praktikuje budizam i živi sa suprugom Andreinom, s kojom je u braku više od tri decenije. sa njima su sinovi Matija i Leonardo, dok ćerka Valentina živi u inostranstvu.