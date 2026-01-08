Slušaj vest

Fudbalski klub Fenerbahče saopštio je da nastavlja pregovore sa Laciom u vezi prelaska francuskog reprezentativca Matea Genduzija u ekipu iz Istanbula.

"Igrač je zbog toga pozvan u Istanbul radi daljeg nastavka pregovora o transferu i lekarskih pregleda", navodi se u saopštenju Fenerbahčea.

Italijanski mediji navode da bi Fenerbahče za ovaj transfer trebalo da izdvoji 29 miliona evra. Francuski fudbaler se u sredu posle meča sa Fiorentinom u Seriji A oprostio od navijača rimskog kluba.

Genduzi (26) je član Lacija od 2023. godine, a pre toga je igrao za Olimpik iz Marselja, Herta, Arsenal i Lorijen.