Tužne vesti iz Novog Sada objavila je Vojvodine. Prenosimo objavu kluba u celosti:

Fudbalski klub Vojvodina sa tugom je primio vest o smrti legendarnog Dragana Surdučkog, bivšeg fudbalera FK Vojvodina i dugogodišnjeg člana kluba iz „srpske Atine“.

Dragan Surdučki rođen je 15. januara 1946. godine u Bečeju. Kao mlad igrač pridružio se crveno-belima u sezoni 1963-1964, a ostao je deo Voše i naredne dve sezone i bio je deo tima koji je postao šampion Jugoslavije 1966. godine.

Pamti se kao igrač koji je bio omiljen među saigračima i navijačima, ali i kao fudbaler posvećen klupskoj tradiciji.

Već u 23. godini prekinuo je karijeru zbog školovanja i posla. Zatim je bio ugledni privrednik, kao i ministar pokrajinske vlade.

Ljubav prema njegovoj Vojvodini je nešto što ga je krasilo od prvih fudbalskih koraka, pa sve do silaska sa životne scene.

FK Vojvodina izražava najdublje saučešće porodici, prijateljima i svima koji su ga poznavali i poštovali.