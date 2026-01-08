Slušaj vest

FK Crvena zvezda kompletirala je u četvrtak drugi transfer ove zime, jer će crveno-beli dres zadužiti Daglas Ovusu, dosadašnji igrač Radnika iz Surdulice.

Protekle jeseni skauting tim FK Crvena zvezda pomno je pratio igre Daglasa Ovusua, mladog fudbalera iz Gane.

Ozbiljna pretnja za protivnike

Detaljne analize Daglasa Ovusua vrlo su zanimljive, jer su ljudi iz Crvene zvezde do tančina ispratili sve njegove karakteristike i osobine. Mladić iz Gane koji ima 19 godina i igra na poziciji desnog krila zadovoljio je oštre kriterijume šampiona Srbije. Zato je prvak Srbije i odlučio da plati 2,2 miliona evra i 15 odsto od anredne prodaje omogući Radniku iz Surdulice.

Čelnici Crvene zvezde Zvezdan Terzić, Marko Marin i Mitar Mrkela mesecima su većali i na kraju doneli odluku. Kurir je došao u posed analize kluba iz Marakane, a sve vezano za Daglasa Ovusua.

"Daglas Ovusu se u dosadašnjim analizama jasno profilisao kao izuzetno brz i eksplozivan igrač, čije fizičke predispozicije, značajno prevazilaze nivo Lige Evrope. On svojim kretanjem predstavlja ozbiljnu pretnju za protivničke odbrane. To je dokazao postigavši sedam golova ove jeseni, pritom pokazavši visok nivo tehnike, a sve to usklađeno sa brzinom.

Kada se posmatra učestalost sprinteva, definisanih kao aktivnosti pri brzini većoj od 25 km/h u trajanju od minimum 0,7 sekundi, Ovusu beleži prosečno 19,2 sprinteva po utakmici. Ovaj podatak je znatno iznad proseka Lige Evrope u sezoni 2025/26, koji iznosi 13. To znači da voli da igra u punoj brzini.

Eksplozivno ubrzanje

Druga kategorija obuhvata visoka ubrzanja preko 3 m/s² u trajanju od najmanje 0,7 sekundi. Ovusu u ovom segmentu ostvaruje prosečno 12,3 visokih ubrzanja, dok je prosek Lige Evrope 8,4. Ovaj podatak potvrđuje njegovu sposobnost brzog stvaranja prednosti na kratkim distancama.

Posebno se izdvaja treća kategorija eksplozivna ubrzanja koja su dostigla sprint, odnosno koliko često iz brze igre ulazi u sprint. Ovusu beleži prosečno 3,34 ovakva ubrzanja, dok je evropski prosek 2,03. Pomenuti podatak govori o njegovoj izuzetnoj eksplozivnosti i sposobnosti da iz gotovo statičnih ili srednjih brzina brzo dostigne sprint, što je ključna karakteristika modernih ofanzivnih igrača.

Profil Ovusua dodatno je potkrepljen i ukupnom distancom pređenom u sprintu, pri brzini većoj od 25 km/h, kada mladi fudbaler prelazi prosečno 311,8 metara, dok je prosek u Ligi Evrope 232,8 metara.

Uskoro dolazak u Tursku

Uzimajući u obzir sve analizirane parametre, može se zaključiti da Daglas Ovusu spada u grupu natprosečno brzih i eksplozivnih igrača u evropskom fudbalu. Čime značajno doprinosi ofanzivnom potencijalu tima."

Daglas Ovusu uskoro bi trebalo da parafira ugovor sa Crvenom zvezdom, a onda se priključi ekipi na pripremama u Antaliji. Tamo će trener Dejan Stanković moći lično da se uveri u njegove mogućnosti.