Enrike je odbio da ne produži ugovor sa klubom, iako on ističe u junu
Fudbal
ŠPANAC ŠOKIRAO SVET FUDBALA: Luis Enrike odbio doživotni ugovor od strane PSŽ-a
Ime Luisa Enrikea biće upisano zlatnim slovima u istoriji Pari Sen Žermena.
Skupoceni francuski tim je tek pod njegovim vođstvom uspeo da opravda uložene milijarde i osvoji Ligu šampiona.
Luis Enrike Foto: Kirchner/David Inderlied / imago sportfotodienst / Profimedia, Jacob King, PA Images / Alamy / Profimedia
Enrike je, naravno, bio superioran u domaćim okvirima, gde je ubirao titule u prvenstvu, kupu i Superkupu.
Pari Sen Žermen je i ove sezone konkurentan u svim takmičenjima. Sinoć je osvojio Superkup Francuske, trenutno je drugi u Francuskoj, a treći u Ligi šampiona.
Njemu ugovor ističe u junu, pa se očekivalo da će dve strane nastaviti saradnju.
Međutim, kako prenose francuski mediji, Enrike je odbio da ne produži ugovor sa klubom. Iako je imao ponudu za doživotni ugovor.
