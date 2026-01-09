Slušaj vest

Ime Luisa Enrikea biće upisano zlatnim slovima u istoriji Pari Sen Žermena.

Skupoceni francuski tim je tek pod njegovim vođstvom uspeo da opravda uložene milijarde i osvoji Ligu šampiona.

Enrike je, naravno, bio superioran u domaćim okvirima, gde je ubirao titule u prvenstvu, kupu i Superkupu.

Pari Sen Žermen je i ove sezone konkurentan u svim takmičenjima. Sinoć je osvojio Superkup Francuske, trenutno je drugi u Francuskoj, a treći u Ligi šampiona.

Njemu ugovor ističe u junu, pa se očekivalo da će dve strane nastaviti saradnju.

Međutim, kako prenose francuski mediji, Enrike je odbio da ne produži ugovor sa klubom. Iako je imao ponudu za doživotni ugovor.