Fudbaler Partizana Ibrahim Zubairu prešao je na pozajmicu u Čorum do kraja sezone, saopštio je danas taj turski drugoligaš.

Ibrahim Zubairu Foto: Www.partizan.rs

Čorum je u svom saopštenju naveo da će na kraju sezone imati opciju da otkupi ugovor 21-godišnjeg ganskog napadača.

Zubairu je u Partizana stigao 2024. godine iz Jedinstva iz Uba, a ove sezone, u toku koje je dugo odsustvovao sa terena zbog povrede, je odigrao ukupno sedam utakmica i postigao jedan gol za beogradske crno-bele.

FK Partizan, pripreme
NAPREDAK-PARTIZAN_167.JPG
Aldo Kalulu i Ibrahim Zubairu
Franjo Glazer
Predrag Mijatović

Podrška fudbalerima Partizana posle poraza u derbiju Izvor: Kurir sport