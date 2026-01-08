Zubairu je u Partizana stigao 2024. godine iz Jedinstva iz Uba
Fudbal
PARTIZAN SE ODREKAO NAPADAČA: Crno-beli prosledili Zubairua na pozajmicu u tursku drugu ligu
Fudbaler Partizana Ibrahim Zubairu prešao je na pozajmicu u Čorum do kraja sezone, saopštio je danas taj turski drugoligaš.
Ibrahim Zubairu Foto: Www.partizan.rs
Čorum je u svom saopštenju naveo da će na kraju sezone imati opciju da otkupi ugovor 21-godišnjeg ganskog napadača.
Zubairu je u Partizana stigao 2024. godine iz Jedinstva iz Uba, a ove sezone, u toku koje je dugo odsustvovao sa terena zbog povrede, je odigrao ukupno sedam utakmica i postigao jedan gol za beogradske crno-bele.
