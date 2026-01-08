Slušaj vest

Stojković je branio na svega šest mečeva za ekipu Radničkog iz Kragujevca i primio 11 golova.

1/9 Vidi galeriju Vladimir Stojković Foto: Starsport

Nije uspeo da ostvari glavni cilj sa ovim timom, a to je da uđe u Ligu konfrencije, gde je sprečen od ekipe KI Klaksvika sa Farskih Ostrva.

Stojković se putem Instagrama zahvalio Radničkom na periodu koji je proveo u Šumadiji.

"Hvala Kragujevcu, bilo mi je zadovoljstvo", napisao je Vladimir Stojković, očigledno aludirajući na to da se vraća u Beograd.