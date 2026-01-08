Stojković će u prolećnom delu sezone nositi dres ekipe Čukaričkog...
VLADIMIR STOJKOVIĆ NAPUSTIO KRAGUJEVAC: Evo gde legendarni golman nastavlja karijeru...
Stojković je branio na svega šest mečeva za ekipu Radničkog iz Kragujevca i primio 11 golova.
Vladimir Stojković Foto: Starsport
Nije uspeo da ostvari glavni cilj sa ovim timom, a to je da uđe u Ligu konfrencije, gde je sprečen od ekipe KI Klaksvika sa Farskih Ostrva.
Stojković se putem Instagrama zahvalio Radničkom na periodu koji je proveo u Šumadiji.
"Hvala Kragujevcu, bilo mi je zadovoljstvo", napisao je Vladimir Stojković, očigledno aludirajući na to da se vraća u Beograd.
