OGROMAN UDARAC ZA TOTENHEM: Kudus zbog povrede do aprila van terena
Krilni fudbaler Totenhama Mohamed Kudus biće zbog povrede butine van terena do posle martovske reprezentativne pauze, saopštio je danas trener Tomas Frank.
Dvadesetpetogodišnji reprezentativac Gane odigrao je svega 19 minuta u nedeljnom remiju sa Sanderlendom (1:1), pre nego što je zbog povrede morao da napusti teren. Očekuje se da se Kudus vrati u tim za nastavak Premijer lige 11. aprila.
"Nažalost, Mohamed Kudus ima težu povredu tetive kvadricepsa. Očekujemo da se vrati posle martovske reprezentativne pauze", rekao je Frank, a preneo Bi Bi Si (BBC).
Kudus je prošlog leta stigao u Totenham iz Vest Hema za 55 miliona funti i do sada je postigao dva gola u Premijer ligi za londonski klub.
Totenhem je na 14. mestu na tabeli sa samo sedam pobeda u 21 ligaškoj utakmici