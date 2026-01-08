Slušaj vest

Fudbaleri Arsenala dočekuju Liverpul u utakmici 21. kola Premijer lige.

Arsenal je lider na tabeli sa 48 bodova, pet više od Mančester sitija i Aston Vile koji imaju po utakmicu više od "tobdžija".

Liverpul, aktuelni šampion Engleske tek je na četvrtom mestu sa čak 14 bodova manje od lidera i ovo mu je poslednja šansa da  eventualnom pobedom zadrži kakve takve šanse u borbi za odbranu titule.

Arsenal bi u slučaju trijumfa bio jako blizu titule koju čeka pune 22 godine i pobegao bi prvim pratiocima na čak osam bodova.

Definitivno nas očekuje pravi spektakl.

Utakmica na "Emiratima" počinje u 21 čas.

