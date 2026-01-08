Veliki derbi 21. kola Premijer lige
PREMIJER LIGA
APSOLUTNI SPEKTAKL NA "EMIRATIMA": Arsenal protiv Liverpula, da li šampion predaje krunu "tobdžijama"?
Fudbaleri Arsenala dočekuju Liverpul u utakmici 21. kola Premijer lige.
Arsenal je lider na tabeli sa 48 bodova, pet više od Mančester sitija i Aston Vile koji imaju po utakmicu više od "tobdžija".
Liverpul, aktuelni šampion Engleske tek je na četvrtom mestu sa čak 14 bodova manje od lidera i ovo mu je poslednja šansa da eventualnom pobedom zadrži kakve takve šanse u borbi za odbranu titule.
Arsenal bi u slučaju trijumfa bio jako blizu titule koju čeka pune 22 godine i pobegao bi prvim pratiocima na čak osam bodova.
Definitivno nas očekuje pravi spektakl.
Utakmica na "Emiratima" počinje u 21 čas.
