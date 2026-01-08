Slušaj vest

Fudbaleri Real Madrida plasirali su se u finale Superkupa Španije, pošto su večeras u Džedi u polufinalnom meču pobedili Atletiko Madrid 2:1.

Real - Barselona, El klasiko 2025/26 Foto: OSCAR DEL POZO / AFP / Profimedia, Oscar Manuel Sanchez/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

 Strelci za Real bili su Federiko Valverde u drugom i Rodrigo u 55. minutu.

Gol za Atletiko postigao je Aleksander Sorlot u 58. minutu.

Real će u finalu igrati protiv Barselone. Ta utakmica je na programu u nedelju.

Real, Barselona, navijači, El klasiko, fudbal Izvor: Kurir