EL KLASIKO ZA TROFEJ: Real pobedio Atletiko! Za trofej Superkupa protiv Barselone
Fudbaleri Real Madrida plasirali su se u finale Superkupa Španije, pošto su večeras u Džedi u polufinalnom meču pobedili Atletiko Madrid 2:1.
Real - Barselona, El klasiko 2025/26 Foto: OSCAR DEL POZO / AFP / Profimedia, Oscar Manuel Sanchez/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia
Strelci za Real bili su Federiko Valverde u drugom i Rodrigo u 55. minutu.
Gol za Atletiko postigao je Aleksander Sorlot u 58. minutu.
Real će u finalu igrati protiv Barselone. Ta utakmica je na programu u nedelju.
