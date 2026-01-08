Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Brazila odigraće prijateljske utakmice u Sjedinjenim Američkim Državama protiv Francuske i Hrvatske u sklopu priprema za ovogodišnje Svetsko prvenstvo, saopštili su danas organizatori.

Brazilci će 26. marta igrati protiv Francuske u Foksborou, u saveznoj državi Masačusets, dok je duel sa Hrvatskom zakazan pet dana kasnije u Orlandu na Floridi.

U okviru istog turneja, reprezentacija Hrvatske će 26. marta u Orlandu odmeriti snage sa Kolumbijom, dok će se Kolumbija i Francuska sastati 29. marta u Landoveru, u saveznoj državi Merilend.

Organizaciju i promociju utakmica preuzeli su "Unified Events", "Florida Citrus Sports", "Pitch International", "Lions Sports & Media" i "Cardenas Media Network".

Brazil, petostruki svetski šampion, započeće nastup na Svetskom prvenstvu 13. juna protiv Maroka u Ist Raterfordu, potom će šest dana kasnije igrati protiv Haitija u Filadelfiji, dok će grupnu fazu završiti 24. juna duelom sa Škotskom u Majami Gardensu na Floridi.