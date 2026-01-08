Diogo Bezera ide u Portugal
SJAJAN POSAO
ROMANTIČARI OSTVARILI MILIONSKI TRANSFER: OFK Beograd ostvario je jednu od najvećih prodaja u istoriji kluba!
Slušaj vest
Brazilac Diogo Bezera u nastavku karijere nastupaće za ekipu Rio Avea, prenosi "Mozzart sport".
OFK Beograd - Crvena zvezda 3:4 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
Vidi galeriju
Za godinu dana u OFK Beogradu, Bezera je odigrao 36 utakmica, dao pet golova i sakupio 13 asistencija.
Ovaj transfer "Romantičarima" će doneti 1,8 miliona evra, što je jedan od najboljih prodaja u istoriji kluba.
Sem Bezere, ove zime napadač Džej Enem je otišao u Crvenu zvezdu, tako da je OFK Beograd ovog prelaznog roka dosta aktivan.
Reaguj
Komentariši