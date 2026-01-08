Slušaj vest

Brazilac Diogo Bezera u nastavku karijere nastupaće za ekipu Rio Avea, prenosi "Mozzart sport".

OFK Beograd - Crvena zvezda 3:4 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Za godinu dana u OFK Beogradu, Bezera je odigrao 36 utakmica, dao pet golova i sakupio 13 asistencija.

Ovaj transfer "Romantičarima" će doneti 1,8 miliona evra, što je jedan od najboljih prodaja u istoriji kluba.

Sem Bezere, ove zime napadač Džej Enem je otišao u Crvenu zvezdu, tako da je OFK Beograd ovog prelaznog roka dosta aktivan.

