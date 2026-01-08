Slušaj vest

Fudbaleri Pari Sen Žermena osvojili su Superkup Francuske, pošto su večeras u Kuvajtu posle boljeg izvođenja penala pobedili Marsej 4:1.

Superkup: Pari Sen Žermen - Totenhem Foto: Marco BERTORELLO / AFP / Profimedia

 Posle regularnog dela meča rezultat je bio nerešen 2:2.

Strelci za PSŽ bili su Usman Dembele u 13. i Gonsalo Ramos u petom minutu sudijske nadoknade vremena.

Golove za Marsej postigli su Mejson Grinvud iz penala u 76. i Viliam Pačo autogol u 87. minutu.

U penal seriji, fudbaleri PSŽ-a su realizovali četiri jedanaesterca, dok su igrači Marseja samo jednom bili precizni sa "bele tačke".

Radost navijača PSŽ-a Izvor: Kurir