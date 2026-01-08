Slušaj vest

Fudbaleri Kremonezea i Kaljarija odigrali su večeras u Kremoni nerešeno 2:2, u 19. kolu italijanske Serije A.

 Strelci za Kremoneze bili su Denis Jonsen u četvrtom i Džejmi Vardi u 29. minutu.

Golove za Kaljari postigli su Mišel Adopo u 51. i Žael Terpi u 88. minutu.

Kremoneze je na 13. mestu sa 22. boda, a Kaljari je na 14. poziciji sa tri boda manje.

U narednom kolu, Kremoneze će u Torinu gostovati Juventusu, dok će Kaljari dočekati Đenovu.

