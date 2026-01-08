Fudbaleri Al Hilala pobedili su na svom terenu Al Hazem rezultatom 3:0 u meču 14. kola saudijskog prvenstva.
SERGEJ NAČEO GOSTE U UBEDLJIVOJ POBEDI: Laka trojka Al Hilala, Srbin strelac
Domaći tim je poveo u 29. minutu golom srpskog fudbalera Sergeja Milinkovića-Savića
Ruben Neveš je u 56. minutu duplirao prednost Al Hilala, a konačan rezultat postavio je Darvin Nunjez u 90. minutu.
Milinković-Savić je dao treći gol na poslednja četiri meča za Al Hilal, a ove sezone je ukupno postigao šest pogodaka.
Al Hilal je vodeći na tabeli saudijskog prvenstva sa 35 bodova, dok je Al Hazem na 11. poziciji sa 13.
