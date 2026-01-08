Slušaj vest

Domaći tim je poveo u 29. minutu golom srpskog fudbalera Sergeja Milinkovića-Savića

Ruben Neveš je u 56. minutu duplirao prednost Al Hilala, a konačan rezultat postavio je Darvin Nunjez u 90. minutu.

Milinković-Savić je dao treći gol na poslednja četiri meča za Al Hilal, a ove sezone je ukupno postigao šest pogodaka.

Al Hilal je vodeći na tabeli saudijskog prvenstva sa 35 bodova, dok je Al Hazem na 11. poziciji sa 13.

