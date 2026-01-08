Posle 18 odigranih utakmica Milan ima 39 bodova, tri manje u odnosu na lidera Inter
MILAN ODIGRAO PO NOTAMA INTERA: Rosoneri kiksnuli u borbi za Skudeto! Leao u poslednjim sekundama spasao Milaneze poraza
Fudbaleri Milana i Đenove odigrali su nerešeno 1:1 u 19. kolu Serije A.
Rosoneri su do boda stigli u dubokoj nadoknadi vremena golom Rafaela Leaoa.
Serija A 2025/26 Foto: Fabio Fagiolini / Zuma Press / Profimedia, LaPresse / ddp USA / Profimedia, Marco Alpozzi / Zuma Press / Profimedia
Prethodno je Lorenco Kolombo doveo goste u vođstvo u 28. minutu.
Đenova je mogla da odnese i sva tri boda, ali je Stanču loše izveo penal posle izjednačenja Milana.
Posle 18 odigranih utakmica Milan ima 39 bodova, tri manje u odnosu na lidera Inter. Napoli je treći sa 38 bodova, a slede Juventus i Roma sa po 36 bodova.
