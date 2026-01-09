Slušaj vest

FK Crvena zvezda objavio je dokumentarni film o sezoni 2013/14, kada se posle sedam godina titula vratila na Marakanu.

Govorili su fudbaleri koji su učestvovali u ovoj tituli, a jedan od njih bio je i napadač Đorđe Rakić. On je otvorio dušu i o tragično preminulom Goranu Gogiću koji mu je bio veliki prijatelj.

Goran Gogić je te sezone odigrao prvi večiti derbi i bio igrač utakmice, a godinu dana posle toga je preminuokada mu je pozlilo posle treninga u kineskom Ćingdau.

- Goran Gogić, kao što sam napomenuo malopre, poštujem sve članove generacije, sve ljude koji su bili oko kluba i u klubu, koji su radili volonterski, bez ikakvog interesa, ali Goran Gogić je bio neko ko je mene učio šta je Zvezda i kako se Zvezda voli. Ja sam došao iz ljubavi, ali on, to je bio drugi nivo ljubavi i osećanja prema nekom klubu. On je kao mlađi bio deo kluba u mladim selekcijama, pa je bio u Ubu koji je bio filijala, on je poznavao sve, to kod njega nije bio deo istorije i generacije, znao je sve, on se izdvajao po tom zvezdaštvu, to je pravi zvezdaš. Mi iz Kragujevca smo lokal patriote, imamo nešto svoje, ali on je bio stvarno iznad svih nas. Ja sam imao tu sreću da ga upoznam i da postenemo kumovi, a isto tako i nesreću da budem tu kada je preminuo i kada smo ga svi mi izgubili - počeo je priču Đorđe Rakić, koji je bio sa Gogićem u timu kada je preminuo, pa dodao:

- Jako teška tema, bolna tema, jedna od najbolnijih i možda najbolnija u mom životu. Ne želim nikome da prođe kroz to kroz šta sam ja prošao. Izdahnuo je posle jednog poslednjeg treninga pred utakmicu u autobusu, iz čista mira. Preminuo mi je na rukama bukvalno. Odlazak u bolnicu, pokušaj da ga oživimo. Sve ono što posle toga ide, to su jako teške stvari i to se ne zaboravlja. Mi smo tamo živeli zajedno, bili smo u istom stanu, kada odu u inostranstvo ljudi se zbliže još više, postali smo kumovi, ja sa njim pričam o svim mojim problemima, on meni priča o svojim problemima, znao sam sve njegove planove, mnogo dobar čovek i jako mi je žao što nas je napustio tako mlad. To je jedan čovek koji zaslužuje da ima sve počasti od ovog kluba, jer je Zvezdu voleo srcem.

Foto: Saša Pavlić

Na njegove reči nadovezao se i Slaviša Stojanović.

- Dosta puta pomislim na njega, iskreno. Sećam se trenutka kada me je Rakić pozvao da mi saopšti tu vest, a ja sam se vozio na neki rođendan gde sam skoro došao, gde treba da se slavi, pa čak i da se svira kao poklon za rođendan, a imaš tu vest u sebi. I dan danas mi je teško kada pomislim na njega. Bio je veliki zvezdaš, sećam se kada sam mu rekao da će igrati derbi, bio je proglašen za igrača utakmice, sećam se kakav je ponos to bio i koliko su kod njega kući bili svi ponosni. On je imao veliki udeo u toj našoj tituli, dosta puta se setim njega - dodao je on.

