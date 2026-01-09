Slušaj vest

Fudbaleri Benfike poraženi su od Brage sa 3:1 i eliminisani su iz Kupa Portugala, a trener ove ekipe Žoze Murinjo, imao je svoj šou na konferenciji za medije.

- Nadam se da igrači neče spavati posle ovakve utakmice - počeo je priču Murinjo, pa u dahu nastavio:

- Ne mogu da kažem da je Braga zaslužila da pobedi, mogu da kažem da smo mi zaslužili da izgubimo. Mi smo bili ti koji smo odigrali užasno prvo poluvreme. Od momenta kada je Žoao Pinjeiro svirao penal za Bragu posle prekršaja van kaznenog (VAR potom promenio odluku sidije), umesot naše pozitivne reakcije na tu situaciju, naša reakcija je bila negativna. Bili smo nervozni, gubili lopte i činili neke neverovatne poteze. Zalazar (strelac drugog gola za Bragu) je iskoristio prostor koji su mu moji igrači ostavili pre drugog gola. Užasno prvo poluvreme u svakom smislu. Sa toliko tehničkih grešaka delovalo je kao da smo uradili lošu taktičku analizu, ali mislim da to nije bio slučaj. Neprihvatljiva igra mog tima u svakom slučaju.

Zatim je "gospodin posebni" otkrio i da je održao govor u svlačionici posle meča.

- Obično ne pričam posle mečeva u svlačionici, ali uradio sam to sada. Kritičnim, ali mirnim tonom. Niko nije govorio. Bio je to monolog. Bilo je nekoliko zaista neprihvatljivih individualnih partija mojih fudbalera, što je za posledicu imalo lošu timsku igru u prvom poluvremenu - zaključio je Žoze Murinjo.

Eliminacija Benfike od Brage iznervirala je i navijače slavnog lisabonskog kluba, koji su se čelnicima obratili transparentom na ogradi trening centra gde su napisali "Posle hotela, napravite bordel, ko šiša titule, ono što hoćemo je beton".

