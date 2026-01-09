Slušaj vest

Crveno-beli su objavili drugi deo dokumentarnog serijala "Naša Zvezda prva(k) ponovo", a u njemu su o utakmici protiv Čukaričkog govorili Nejc Pečnik, Abiola Dauda i Marko Petković.

Čukarički je početkom oktobra 2013. godine na Banovom Brdu pobedio Zvezdu rezultatom 2:0.

Atmosfera nakon te utakmice je bila prilično napeta.

"Čoveče... pokušao sam da zaboravim tu utakmicu. Razlog zbog kojeg sam želeo da je zaboravim je taj jer je to bio meč kada smo se posvađali međusobno, mi igrači. Kao što sam rekao, svi su osećali pritisak. Bila je to utakmica koju smo morali da pobedimo kako bismo ostali u trci za titulu", rekao je Dauda i dodao:

Čukarički - Crvena zvezda, oktobar 2013. godine

"Moramo da odamo priznanje Čukaričkom jer su igrali veoma dobro taj duel. Kada igraš za Crvenu zvezdu uvek imaš mnogo šansi, ali tada ih nismo iskoristili. Neću reći da smo zbog Omege izgubili utakmicu, zato što mislim da je odigrao dobar meč tog dana. Nažalost, desilo se šta se desilo. Zatim je usledila nova "svađa" sa navijačima... Nije bilo lako vratiti se u takvoj situaciji, ali smo imali dobru grupu fudbalera. A sa takvom ekipom je bilo sve lakše proći. Posebno za nas inostrane igrače".

Nejc Pečnik je objasnio da je nakon zavreštka utakmice bilo prilično haotično.

"Tamo znam da je bilo mnogo nervoze jer smo isto ovako naivne golove primili. I kad je bio kraj utakmice, ne znam da su već bili navijači pripremljeni, imali su ovako tenis loptice napijene vodom. I kad su počeli da gađaju onim lopticama nas na terenu... Jedan me pogodio u ruku, nisam pola sata osetio ruke", prisetio se Slovenac.

Poručio je da nije bio raspoložen ni da pozdravi suprugu.

"I tu je bila nervoza. Znam da je još i žena došla da gleda i ona mi tamo nešto maše: "Eee!", rekoh beži bre, glavu sam dao unutra. I otišao u svlačionicu. Tamo smo bili jedno sat vremena u svlačionici, tamo je bila baš ovako loša atmosfera, nervoza".

Marko Petković je otkrio šta mu je rekao jedan inspektor.

"Posle toga smo sedeli dva sata dok se ne očisti ceo taj deo Beograda, ono što sam i malopre pomenuo, da bi mogli da dođemo ovaj... na Marakanu. I tad ima isto jedan zanimljiv detalj koji se meni desio. Kad sam izlazio iz svlačionice, gde nas je pratila cela konjica ljudi iz policije i dočekali su nas inspektori u civilu, gde jedan od njih, kad sam ja krenuo ka svom autu mi kaže: "Ma..." da sad ne prenosim sve, "Ma... kad nisi hteo da ideš u Partizan". Na tu muku", setio se nekadašnji desni bek crveno-belih.

