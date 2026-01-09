Slušaj vest

Dosadašnji fudbaler Bornmuta Antoan Semenjo novi je igrač Mančester sitija, saopštio je danas desetostruki prvak Engleske.

Semenjo je sa Sitijem potpisao ugovor do 2031. godine, a Bi-Bi-Si (BBC) je preneo da je klub iz Mančestera platio oko 65 miliona funti Bornmutu za 26-godišnjeg ganskog krilnog napadača.

"Veoma sam ponosan što sam se pridružio Mančester sitiju. Pratio sam Siti tokom poslednje decenije pod vođstvom Pepa Gvardiole, i oni su bili dominantan tim u Premijer ligi, kao i postizali neverovatne stvari u Ligi šampiona, FA kupu i Liga kupu. ;Postavili su najviše standarde i to je klub sa igračima svetske klase, objektima svetske klase i jednim od najboljih trenera ikada u Pepu", naveo je Semenjo, a preneo sajt kluba.

Semenjo je ove sezone odigrao ukupno 21 utakmicu i postigao 10 golova za Bornmut, za koji je zabeležio ukupno 110 nastupa i 32 pogotka otkako je 2023. godine stigao iz Bristol sitija.

"Imam toliko prostora za napredak, tako da je biti u ovom klubu, u ovoj fazi moje karijere, savršeno za mene. Prava je privilegija biti ovde. Moj najbolji fudbal tek dolazi, siguran sam u to. A Siti je u odličnoj poziciji - još uvek učestvuje u četiri takmičenja. Zaista, osećam da im mogu pomoći da imaju jaku drugu polovinu sezone. Etihad je moj novi dom. Jedva čekam da igram pred navijačima ovde i nadam se da ću svima pokazati šta mogu", dodao je Semenjo.

Direktor fudbala Mančester sitija Ugo Vijana rekao je da je veoma uzbuđen dolaskom Semenjoa.

"On ima ogroman kvalitet. Dve sjajne noge, brzinu, snagu, naviku da utiče na igru i, što je najvažnije, pravi prostor za rast i razvoj. Uzbuđen sam što ću videti igrača kakav Antoan može postati u nedeljama, mesecima i godinama koje dolaze. Antoan je bio igrač kog smo najviše želeli. Pokazao je da može da igra u Premijer ligi. Skroman je, vredan, profesionalan i potpuno fokusiran na to da bude bolji fudbaler. Idealan je za nas", kazao je Vijana.

Mančester siti je drugi na tabeli Premijer lige sa 43 boda, šest manje od prvoplasiranog Arsenala, dok nakon šest odigranih kola zauzima četvrto mesto na tabeli ligaške faze Lige šampiona sa 13 bodova.

