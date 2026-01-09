Slušaj vest

Milan je kao domaćin jedva stigao do boda protiv Đenove u utakmici 19. kola Serije A koja je završena rezultatom 1:1.

Gosti su golom Kolomba u 28. minutu stigli do prednosti koju su čuvali sve do same završnice. Milan je "na silu", nekako uspeo da izjednači u 92. minutu, a strelac je udarcem glavom nakon kornera bio Rafael Leao.

Ali, to nije bio kraj drame.

Strahinja Pavlović na utakmici Milan - Đenova Foto: Fabrizio Andrea Bertani / imago sportfotodienst / Profimedia, Marco Canoniero / Alamy / Profimedia, IPA / Sipa Press / Profimedia

Rosoneri su hteli do sva tri boda, a umalo su ostali bez ijednog.

Fudbaler Milana Bartesagi je bio nespretan pred svojim golom i na isteku petog i poslednjeg minuta nadoknade je napravio penal.

Jedanaesterac je izveden u 99. minutu, nakon što je Strahinja Pavlović uradio nešto što se ne viđa tako često.

Pogledajte kako je Srbin pomogao svom timu:

Nikola Stanču je šutirao, a loptu je sa bele tačke poslao visoko iznad gola.

profimedia-0941652037.jpg
Čukarički - Crvena zvezda
Argentina
Arne Slot

Bonus video:

Strahinja Pavlović priča italijanski Izvor: YouTube/Milan Night