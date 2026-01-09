ITALIJA BRUJI O ZABRANJENOM POTEZU SRBINA KOJI JE SPASIO MILAN! Sudija svirao penal za protivnika, a Strahinja je njemu iza leđa uradio ovo!
Milan je kao domaćin jedva stigao do boda protiv Đenove u utakmici 19. kola Serije A koja je završena rezultatom 1:1.
Gosti su golom Kolomba u 28. minutu stigli do prednosti koju su čuvali sve do same završnice. Milan je "na silu", nekako uspeo da izjednači u 92. minutu, a strelac je udarcem glavom nakon kornera bio Rafael Leao.
Ali, to nije bio kraj drame.
Rosoneri su hteli do sva tri boda, a umalo su ostali bez ijednog.
Fudbaler Milana Bartesagi je bio nespretan pred svojim golom i na isteku petog i poslednjeg minuta nadoknade je napravio penal.
Jedanaesterac je izveden u 99. minutu, nakon što je Strahinja Pavlović uradio nešto što se ne viđa tako često.
Pogledajte kako je Srbin pomogao svom timu:
Nikola Stanču je šutirao, a loptu je sa bele tačke poslao visoko iznad gola.
Bonus video: