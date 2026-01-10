Slušaj vest

Milan je kao domaćin osvojio jedan bod i to uz ozbiljne probleme.

Rosoneri su u nadoknadi vremena stigli do izjednačenja, a potom napravili penal koji gosti nisu iskoristili.

Strahinja Pavlović na utakmici Milan - Đenova Foto: Fabrizio Andrea Bertani / imago sportfotodienst / Profimedia, Marco Canoniero / Alamy / Profimedia, IPA / Sipa Press / Profimedia

U prvom poluvremenu, pri rezultatu 0:0, Fofana je imao veliku šansu nakon gužve u kaznenom prostoru, a umesto da uputi udarac samo je pao.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Bonus video:

Strahinja Pavlović priča italijanski Izvor: YouTube/Milan Night