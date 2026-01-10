Fudbaler Milana Jusuf Fofana se obrukao na utakmici protiv Đenove.
NEVEROVATNO
OBRUKAO SE ZA SVE PARE! Fudbaler Milana imao pred sobom prazan gol, pogledajte šta je uradio! (VIDEO)
Milan je kao domaćin osvojio jedan bod i to uz ozbiljne probleme.
Rosoneri su u nadoknadi vremena stigli do izjednačenja, a potom napravili penal koji gosti nisu iskoristili.
Strahinja Pavlović na utakmici Milan - Đenova Foto: Fabrizio Andrea Bertani / imago sportfotodienst / Profimedia, Marco Canoniero / Alamy / Profimedia, IPA / Sipa Press / Profimedia
U prvom poluvremenu, pri rezultatu 0:0, Fofana je imao veliku šansu nakon gužve u kaznenom prostoru, a umesto da uputi udarac samo je pao.
Pogledajte kako je to izgledalo:
