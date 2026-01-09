Slušaj vest

Čuveni srpski trener Milorad Kosanović preminuo je u utorak na svoj 75. rođendan, a u Novom Sadu je u organizaciji FK Vojvodina održana komemoracija u njegovu čast.

Komemoraciji su prisustvovali Ljubiša Tumbaković, Dragan Džajić, Dragoljub Bekvalac, Darko Ramovš, kompletna delegacija FK Vojvodina (Dragoljub Zbiljić, Ljubomir Apro, Miroslav Tanjga), Boško Đurovski, Dragoslav Vuković, Milovan Rajevac, Miroslav Vislavski, Saša Semeredi, Aleksandar Linta, Miodrag Pantelić i mnogi drugi...

Emotivan govor održao je Miroslav Tanjga koji je bio deo šampionske generacije Vojvodine iz 1989. godine koju je predvodio Kosanović.

- Pre svega, Kosan je bio... on je bio čovek za sva vremena, čovek sa kojim ste mogli da pričate na svaku temu, da li je to bio fudbal, da li je to bio život, ili neke nebitne stvari u životu... Uvek je imao savet, ja moram da pohvalim njega kao čoveka jer je od mnogih od nas napravio ljude. Tu pre svega mislim na generaciju 88', 89' koja je osvojila tu šampionsku titulu. On je bio taj koji je zajedno sa Ljupkom Petrovićem i Smederevcem predsednikom oformio ekipu koja je napravila te velike rezultate, to niko nije očekivao - rekao je Tanjga, pa dodao:

- Nije me sramota što plačem, ovo su emocije. Otišao je prebrzo, nisam to očekivao. Govorio je da je loše, da ne može da se kreće, mislio sam da će proći. Poslednjih godina sam izgubio toliko kvalitetnih ljudi, pitanje je kada će se više roditi takvi ljudi. Počevši od Siniše, Kosan je bio naš drug, nekad je bio više dobar nego što je morao. Ne znam šta više da dodam, neka mu je večna slava.

Na komemoraciji je govorio i legendarni Boško Đurovski, a ovo su njegove reči:

