Slušaj vest

FK Crvena zvezda kupila je od Radnika iz Surdulice Daglasa Ovusua za 2,2 miliona evra!

To je ujedno bio znak da su crveno-beli odustali od povratka Lazara Jovanovića i dogovora sa Štutgartom o šestomesečnoj pozajmici.

Ništa od povratka na Marakanu - Lazar Jovanović Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Dogovor bio na pomolu

Sve tri strane, Crvena zvezda, Štutgart i Lazar Jovanović bili su raspoloženi za dogovor. Međutim, nešto se desilo... Kako pišu nemački mediji Lazar Jovanović se na prozivci u Štutgartu, za drugi deo sezone pojavio povređen. To je iznenadilo čelnike kluba i trenera, ujedno bilo znak Crvenoj zvezdi, da krajem januara neće imati fizički spremnog Lazara Jovanovića.

Posle toga crveno-beli su intenzivirali pregovore sa Radnikom i sklopili posao. Odlučili su da je bolje da imaju igrača u svom vlasništvu, nego da drugom klubu razigravaju fudbalera.

Iznenadio ga Jovanović - Sebastijan Henes Foto: Starsport

Henes traži spas

Trener Štutgarta Sebastijan Henes nije mogao da otkrije razloge problema sa kojim se pojavio Jovanović.

- Povreda nije jasno definisana. Ima problem sa leđima, ali više od toga ne mogu da kažem. Ne smemo da zaboravimo da ima 19 godina, i da je on igrač na koga računamo u budućnosti. Svakako razmišljamo kako da mu obezbedimo više minuta. Sada je najvažnije da se oporavi, a za dalje ćemo da vidimo šta i kako - rekao je trener Štutgarta Sebastijan Henes za "Bild".

1/10 Vidi galeriju Lazar Jovanović Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Svega 124 minuta tokom jeseni

Lazar Jovanović stigao je tokom leta u Štutgart kao veliko pojačanje i potpisao ugovor do juna 2029, a Nemci su ga Crvenoj zvezdi platili 5.000.000 evra. Međutim, brzonogi krilni fudbaler nije dobijao potrebnu minutažu u dresu "Švaba".

Tokom jeseni odigrao je samo šest utakmica, tri u Bundesligi i tri u Ligi Evrope. Ulazio je sa klupe uz prilično skromnu minutažu, svega 124 minuta na terenu.