U saopštenju ekipe iz Humske navedeno je da je reč o pozajmici od 1,5 miliona evra. Taj novac bi trebalo da bude usmeren na ispunjavanje uslova za dobijanje UEFA licence.

Saopštenje FK Partizan prenosimo u celosti:

"Fudbalski klub Partizan i Košarkaški klub Partizan postigli su dogovor o kratkoročnoj pozajmici u iznosu od 1.5 miliona evra, u okviru aktivnosti usmerenih na ispunjavanje uslova za dobijanje UEFA licence.

Predviđeno je da FK Partizan izvrši povraćaj sredstava odmah po realizaciji i prilivu novca od transfera igrača Grimalda, koji se očekuje 16. januara, a najkasnije do 1. februara.

Ovo je još jedan dokaz solidarnosti i saradnje u okviru crno-bele porodice", navedeno je u saopštenju.

Košarkaši Partizana se trenutno nalaze u Barseloni gde ih očekuje utakmica Evrolige.

