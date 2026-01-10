Slušaj vest

Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde koji je u Beograd stigao s velikim očekivanjima, ali uz povrede i manjak minutaže nije ista i opravdao, trenutno traži način da promeni sredinu.

Zvanična ponuda za Drkušića od strane grčkog PAOK-a stigla je na adresu klub iz Sankt Peterburga i iznosi 3.000.000 evra, no Zenit je istu odbio u roku od nekoliko sati, javljaju ruski mediji.

Vanja Drkušić Foto: www.fc-zenit.ru

Zenit svog štopera vrednuje nešto više i u ovom trenutku je veliko pitanje hoće li PAOK, čiji su navijači u bratskim odnosima sa navijačima Partizana, nastaviti poteru za Slovencem.

Očekuje se da se on nakon zimske pauze vrati trenažnom procesu u Sankt Peterburgu, ali to ne znači da će ostati. U slučaju zadovoljvajuće ponude, Drkušić menja klub.

Kurir sport/sportske.net

Ne propustiteFudbalKK PARTIZAN UPLATIO 1,5 MILIONA EVRA FUDBALSKOM KLUBU! Crno-beli se oglasili iz Humske i sve objasnili navijačima, evo gde ide ovaj novac!
vanrednostanjekoronavirus5385.jpg
Fudbal"KOSAN JE BIO ČOVEK ZA SVA VREMENA..." Miroslav Tanjga se slomio na komemoraciji Kosanoviću! Zaplakao, pa održao potresan govor: "Nije me sramota..."
radnickivojvodina2258 copy.jpg
FudbalNOVA ENERGIJA I OPTIMIZAM ZA OPSTANAK U ELITI: Napredak kreće sa novim snagama u 2026. godinu
Napredak sa novim snagama u 2026..jpg
FudbalBILA, NE PONOVILA SE - ANALIZA: Najgora godina srpskog sporta - kako i zašto smo ostali bez ijedne medalje u kolektivnim sportovima?
Svetislav Pešić posle meča Srbija - Finska na Eurobasketu 2025

Bonus video:

Nole i Nejmar igraju fudbal na ulicama Monte Karla Izvor: Instagram