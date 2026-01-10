BIVŠI FUDBALER ZVEZDE OBLAČI CRNO-BELI DRES! Cena je visoka, šta će na ovo reći Grobari?!
Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde koji je u Beograd stigao s velikim očekivanjima, ali uz povrede i manjak minutaže nije ista i opravdao, trenutno traži način da promeni sredinu.
Zvanična ponuda za Drkušića od strane grčkog PAOK-a stigla je na adresu klub iz Sankt Peterburga i iznosi 3.000.000 evra, no Zenit je istu odbio u roku od nekoliko sati, javljaju ruski mediji.
Zenit svog štopera vrednuje nešto više i u ovom trenutku je veliko pitanje hoće li PAOK, čiji su navijači u bratskim odnosima sa navijačima Partizana, nastaviti poteru za Slovencem.
Očekuje se da se on nakon zimske pauze vrati trenažnom procesu u Sankt Peterburgu, ali to ne znači da će ostati. U slučaju zadovoljvajuće ponude, Drkušić menja klub.
Kurir sport/sportske.net
