ŠOK I TEŽAK UDARAC ZA PARTIZAN! Crno-beli definitivno ostali bez najboljeg igrača, a neće dobiti ni dinar!
Jovan Milošević je imao veliku želju da ostane u Partizanu, a to je govorio i javno.
Pozajmica je istekla, centarfor se vratio u Štutgart i čekalo se rešenje njegove situacije. Delovalo je da je povratak u Beograd realna opcija, ali...
Kako saznaje i prenosi "Mozzart sport" Jovan Milošević će napustiti Štutgart, ali neće krenuti nazad u Humsku, već će pojačati drugi nemački klub.
Dvadesetogodišnji napadač je na četiri utakmice kvalifikacija za Ligu konferencija postigao četiri gola uz jednu asistenciju, a na 17 mečeva Super lige Srbije je bio strelac 12 puta uz četiri asistencije.
Golovima je vodio crno-bele u jesenjem delu sezone koju je Partizan završio na prvom mestu Super lige ispred Crvene zvezde.
Biće ovo veliki problem za ekipu iz Humske u prolećnom delu, a pronalazak adekvatne zamene je gotovo nemoguća misija.
