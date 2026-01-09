Slušaj vest

Jovan Milošević je imao veliku želju da ostane u Partizanu, a to je govorio i javno.

Pozajmica je istekla, centarfor se vratio u Štutgart i čekalo se rešenje njegove situacije. Delovalo je da je povratak u Beograd realna opcija, ali...

Kako saznaje i prenosi "Mozzart sport" Jovan Milošević će napustiti Štutgart, ali neće krenuti nazad u Humsku, već će pojačati drugi nemački klub.

Dvadesetogodišnji napadač je na četiri utakmice kvalifikacija za Ligu konferencija postigao četiri gola uz jednu asistenciju, a na 17 mečeva Super lige Srbije je bio strelac 12 puta uz četiri asistencije.

Jovan Milošević Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Golovima je vodio crno-bele u jesenjem delu sezone koju je Partizan završio na prvom mestu Super lige ispred Crvene zvezde.

Biće ovo veliki problem za ekipu iz Humske u prolećnom delu, a pronalazak adekvatne zamene je gotovo nemoguća misija.

Kurir sport/Mozzart sport

