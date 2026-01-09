Slušaj vest

Sankt Pauli, klub iz Hamburga na severu Nemačke, saopštio je da je "učinio sve što je bilo moguće kako bi se utakmica bezbedno odigrala", ali da uslovi za to ipak nisu ispunjeni. Poseban problem, kako je navedeno, predstavljale su teškoće u uklanjanju snega sa krova stadiona, uprkos višednevnim naporima.

Iz kluba su dodali da im je savetovano da se utakmica otkaže kako bi se smanjilo opterećenje za hitne službe, saobraćajni sistem i zdravstvene ustanove.

Sneg je u petak zahvatio severne i istočne delove Nemačke, a nove padavine bile su najavljene tokom noći. Železnički saobraćaj na dužim relacijama u velikom delu severne Nemačke bio je obustavljen, dok je drumski saobraćaj otežano funkcionisao.

Za sada nije poznato kada će utakmica biti odigrana. Lajpcig se nalazi na četvrtom mestu na tabeli Bundeslige sa 18 klubova, dok je Sankt Pauli 16.

Pod znakom pitanja su i druge utakmice najvišeg ranga zakazane za subotu u područjima pogođenim snegom, uključujući mečeve Verder Bremen – Hofenhajm i Union Berlin – Majnc.

Verder je pozvao navijače da dođu ranije na stadion i da, ukoliko je moguće, izbegnu dolazak automobilima, dok su navijači Union Berlina ove sedmice dobrovoljno pomagali u uklanjanju snega i leda oko stadiona u nemačkoj prestonici.

Ovo je prvo kolo Bundeslige nakon zimske pauze, dok ženska Bundesliga ostaje na pauzi do 23. januara.

(Beta)