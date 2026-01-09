Slušaj vest

Tužne vesti pogodile su srpsku fudbalsku javnost, a posebno Ivanjicu. U 69. godini preminuo je Milan Simeunović, dugogodišnji fudbalski radnik i legendarni pomoćni trener u stručnom štabu Javora.

Klub iz Ivanjice oprostio se od svog dugogodišnjeg člana emotivnim saopštenjem, podsećajući na neizbrisiv trag koji je Simeunović ostavio kraj Moravice:

- FK Javor Matis izražava saučešće porodici Milana Simeunovića. Slava mu i hvala - stoji u poruci.

Simeunović je rođen 1956. godine. U Javoru je bio tokom zlatnog doba kluba, od 2003. godine, najpre kao pomoćni trener Radovana Ćurčića. Kratko mu je bio asistent i u Borcu, a potom su se zajedno vratili u Ivanjicu.

Simeunović je i nakon odlaska Ćurčića iz Javora ostao u klubu i bio pomoćnik trenerima koji su vodili klub - Zoranu Njegušu, Vladanu Milojeviću, Aleksandru Janjiću... Radio je i u Slogi iz Požege, Kolubari, Zlatiboru, Metalcu, Tutinu, Borcu.

