Saka, čiji je prethodni ugovor važio do juna 2027. godine, u završnoj je fazi potpisivanja novog i finansijski poboljšanog ugovora koji će ga zadržati na "Emirejtsu" do leta 2031, preneo je Skaj Sport.

Prema informacijama Skaj Sports njuza, brojni klubovi iz Premijer lige i Evrope pratili su situaciju oko Sake, ali je želja fudbalera od početka bila da ostane u Arsenalu, klubu u kojem je ponikao.

Pod vođstvom Mikela Artete, Saka je izrastao u jednog od ključnih igrača londonskog tima. Od dolaska španskog trenera 2020. godine, nijedan igrač Arsenala nije proveo više minuta na terenu od mladog krilnog fudbalera.

Do sada je upisao ukupno 290 nastupa za Arsenal, postigavši 77 golova. U aktuelnoj sezoni zabeležio je sedam pogodaka u 27 utakmica u svim takmičenjima.

(Beta)