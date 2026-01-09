Slušaj vest

Uprava Čukaričkog brzo je reagovala posle odlaska Nikole Mirkovića u Uzbekistan, Brđani su angažovali iskusnog golmana Vladimira Stojkovića. Nekadašnji reprezentativac Srbije potpisao je ugovor sa Čukaričkim na godinu i po dana.

„Prezadovoljan sam, dolazim o ozbiljan klub, sa ozbiljnim ambicijama, sportski motiv je na prvom mestu. Poznajem većinu saigrača, sportskog direktora Matijaševića, tehničkog direktora Grkinića. U prethodna dva-tri dana uverio sam se da ovde vlada porodična atmosfera, drago mi je što sam postao deo takvog kolektiva“, kazao je odmah po potpisivanju ugovora Stojković.

Vladimir Stojković - Čukarički

Želeo je iskusni čuvar mreže da istakne i trenera golmana Olivera Kovačevića.

„Naravno, pričali smo o mojoj ulozi pre dolaska na Banovo brdo. Igrali smo zajedno ranije, bili i zajedno u sobi na Svetskom prvenstvu u Nemačkoj. Upoznat sam sa njegovim zahtevima, kako sve funkcioniše, drago mi je da sam sa ljudima koje dobro poznajem“, kazao je Stojković, koji je pohvalio i mlade kolege koji će mu biti konkurencija:

„Imam samo reči hvale za njih, a dodatno ću ih upoznati tokom priprema u Turskoj. Ne sumnjam u procenu Olivera Kovačevića, sigurno je da imaju talenat i da je pred njima lepa karijera“.

Stojković je rođen 28. jula 1983. godine, kako sada stvari stoje biće najstariji igrač u Super ligi Srbije.

„Upravo mi je najveći motiv da pobijem sve te predrasude, da ljudi vide da jednostavno možeš ili ne možeš, da to nema veze sa godinama.“

Nedavno je Stojković sa kragujevačkim Radničkim 1923 bio jedan od najboljih pojedinaca u upravo u pobedi protiv Čukaričkog.

„U svakom momentu je Čukarički, kad je imao loptu u nogama, bio izuzetno opasan. Imao sam tu sreću da odbranim nekoliko odličnih prilika mog sadašnjeg tima, na kraju je Radnički slavio pobedu. Eto, sastaćemo se opet, biti na suprotnim stranama ovoga puta“, kazao je Stojković, koji je želeo i da se zahvali Kragujevčanima:

„Izuzetno mi je prijala ta sredina, njihov lokalpatriotizam. Proveo sam tamo šest lepih meseci, imao privilegiju da naučim dosta o Šumadiji i Kragujevcu, nekadašnjoj prestonici Srbije. Velika zahvalnost za ljude u klubu, za igrače, stručni štab, navijače“

