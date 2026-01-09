Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde započeli su zimske pripreme pred nastavak prolećnog dela sezone i obaveza u Ligi Evrope.

U međuvremenu, Zvezda se dodatno pojačala tokom prelaznog roka...

Džej Enem i Daglas Ovusu su već obukli crveno-beli dres, a upravo je pojačana konkurencija, naročito na krilnim pozicijama, ubrzala odluku kluba kada je reč o statusu Jegora Pruceva.

Ruski fudbaler se nedavno vratio u Zvezdu, ali će drugi deo sezone provesti na pozajmici u OFK Beogradu, što je potvrđeno "Telegrafu".

Razlog za takvu odluku leži u velikom broju igrača koji konkurišu za ofanzivne bočne pozicije. Stankovićev plan je da ponovo stavi u prvi plan Nemanja Radonjića, Babiku i Milsona, čime je prostor za Pruceva dodatno sužen.

