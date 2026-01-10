Slušaj vest

Mustafa je rođen 18. juna 2000. godine u Gani i pojačaće konkurenciju na poziciji krilnog napadača.

"Veoma sam srećan što sam ovde, radujem se novom angažmanu. Nadam se da ću pomoći timu na najbolji mogući način. Radnički je veoma dobar klub i zaslužuje najbolje. Čuo sam dosta lepih stvari o Radničkom, njegovoj istoriji, ne znam mnogo toga, ali se radujem što ću imati priliku da sada naučim“, rekao je Mustafa Ibrahim Mustafa u Radnički je došao iz Vojvodine, a igrao je i za Crvenu zvezdu, Novi Pazar, Radnički iz Sremske Mitrovice i Zlatibor. Kada je u pitanju inostrana karijera igrao je za LASK iz Linca.

Takođe, Radnički je angažovao i štopera Ranka Jokića.

Ponikao je u Crvenoj zvezdi, a najveći deo seniorske karijere proveo u Radniku. Za ekipu iz Surdulice odigrao je preko 100 utakmica.

"Srećan što sam se vratio u Srbiju i to baš u klub kao što je Radnički Niš. Došao sam u veliki klub, sa bogatom istorijom i tradicijom, koji ne zaslužuje da bude na poziciji na kojoj trenutno jeste. Nadam se da ćemo svi zajedno uspeti da se izdignemo iz situacije u kojoj se trenutno nalazimo. Znam da je situacija teška, da ove sezone ispadaju četiri ekipe, ali borićemo se. Treniraćemo maksimalno i nadam se da ćemo se izvući. Znam gde sam došao, igrao sam četiri godine u Surdulici, odigrao dosta tih komšijskih derbija. Niš je grad sporta, Nišlije vole fudbal i nadam se da ćemo na proleće imati čemu da se radujemo zajedno”, istakao je Jokić.

Jokić je nakon Radnika nosio dres Borca iz Banjaluke, a prošlu sezonu proveo je u mađarskoj Niređhazi.

(Beta)