Svetska fudbalska federacija (FIFA) kaznila je Hrvatski fudbalski savez zbog ustaških ispada na poslednje dve utakmice ove reprezentacije.

Posebno su sankcionisana sramotna skandiranja "Ubij Srbina" i "Za dom spremni" na utakmici protiv Crne Gore u Podgorici koja je odigrana 17. novembra prošle godine.

Hrvatski navijači

Disciplinska komisija FIFA odrezala je kaznu od 87.500 švajcarskih franaka (94.000 evra).

Zbog proustaških skandiranja u Podgorici, i to od onih najvernijih navijača iz programa odanosti Fudbalskom savezu Hrvatske, kao i članova klupskih navijačkih grupa, koji su jedini smeli na utakmicu, jer ulaznice nisu bile u slobodnoj prodaji, Hrvatska je kažnjena sa 40.000 franaka. Dodatnih 29.000 franaka Hrvatska plaća zbog paljenja pirotehničkih sredstava. Ostali deo kazne odnosi se na utakmicu protiv Farskih ostrva.

No, finansijska kazna nije jedina. Hrvatski fudbalski savez kažnjen je delimičnim zatvaranjem tribina na prvoj narednoj domaćoj utakmici pod okriljem FIFA. To bi trebalo da bude utakmica koja će se igrati u kvalifikacijama za naredno Svetsko prvenstvo.

Minimum će četvrtina stadiona biti prazna, prvenstveno tribine iza golova. Hrvatska će tražiti od FIFA dopuštenje da taj deo tribina popune deca do 14 godina iz fudbalskih škola, što je praksa koja se ponekad odobrava.