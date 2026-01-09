Jovan Milošević u novom klubu.
to je to
KRAJ SAGE! Jovan Milošević ima novi klub, Grobari u šoku!
Slušaj vest
Mesecima unazad se polemisalo gde će Jovan Milošević nastaviti karijeru, ali saga je sada završena.
Kako saznaje "Meridian sport", srpski napadač prelazi u redove Verdera iz Bremena.
Jovan Milošević Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Vidi galeriju
Partizan je pokušao da Miloševića početkom 2026. otkupi od Štutgarta, ali do dogovora na kraju nije došlo.
Briljirao je Milošević u crno-belom dresu postigavši čak 16 golova na 23 meča, uz veliki uticaj na igru Partizana.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši