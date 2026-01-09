Slušaj vest

Mesecima unazad se polemisalo gde će Jovan Milošević nastaviti karijeru, ali saga je sada završena.

Kako saznaje "Meridian sport", srpski napadač prelazi u redove Verdera iz Bremena.

Jovan Milošević Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Partizan je pokušao da Miloševića početkom 2026. otkupi od Štutgarta, ali do dogovora na kraju nije došlo.

Briljirao je Milošević u crno-belom dresu postigavši čak 16 golova na 23 meča, uz veliki uticaj na igru Partizana.

Dejan Stanković
zvezda-valencia-6548997.JPG
Vanja Marinković na zagrevanju
Stojkovic22-768x577.jpg

