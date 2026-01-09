U polufinalu, Senegal će igrati protiv boljeg iz duela Egipta i Obale Slonovače
SENEGAL PRVI POLUFINALISTA AFRIČKOG KUPA NACIJA: Katastrofalna greška golmana Malija rešila meč
Fudbaleri Senegala plasirali su se u polufinale Kupa afričkih nacija, pošto su večeras u Tangeru pobedili Mali 1:0.
Strelac pobedonosnog gola bio je Iliman Ndiaje u 27. minutu posle velike greške golmana Malija, kome je lopta iskliznula iz ruku.
Mali je od trećeg minuta nadoknade poluvremena igrao sa igračem manje, pošto je drugi žuti karton dobio Iv Bisuma.
U polufinalu, Senegal će igrati protiv boljeg iz duela Egipta i Obale Slonovače.
