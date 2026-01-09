Slušaj vest

Fudbaleri Senegala plasirali su se u polufinale Kupa afričkih nacija, pošto su večeras u Tangeru pobedili Mali 1:0.

Strelac pobedonosnog gola bio je Iliman Ndiaje u 27. minutu posle velike greške golmana Malija, kome je lopta iskliznula iz ruku.

Afrički kup nacija 2025 Foto: Khaled DESOUKI / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Profimedia

Mali je od trećeg minuta nadoknade poluvremena igrao sa igračem manje, pošto je drugi žuti karton dobio Iv Bisuma.

U polufinalu, Senegal će igrati protiv boljeg iz duela Egipta i Obale Slonovače.

Ne propustiteFudbalAFRIČKI KUP NACIJA: Mali nakon penala eliminisao Tunis
Afrički kup nacija, Mali
FudbalAFRIČKI KUP NACIJA: Senegal prvi četvrtfinalista! "Lavovi Terange" posle preokreta savladali Sudan
Afrički kup nacija, Senegal
FudbalGARANTUJEMO DA OVO NIKADA RANIJE NISTE VIDELI! Selektor zamenio golmana, a onda je rezervni dobio crveni karton! Pogledajte šta se posle desilo
Golman Ugande
FudbalKAKO JE GOLMAN NA BIZARAN NAČIN POSTAO HEROJ! Spasio gol u 101. minutu, a kada vidite od koga ga je spašavao...
golman

Eleonora Inkardona Izvor: Instagram