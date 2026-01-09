Argentinski defanzivac priznao je optužbu da "nije odmah napustio teren i/ili da se ponašao agresivno prema sudiji" nakon što je dobio crveni karton u završnici meča protiv Liverpula, u kom je Totenhem poražen (1:2), 20. decembra.

Suspenzija stiže u nedelji u kojoj je Romero privukao pažnju i van terena, nakon što je na Instagramu objavio opširnu poruku u kojoj se izvinio navijačima zbog loših rezultata kluba, ali i uputio oštre kritike neimenovanim ljudima unutar Totenhema.

"U ovakvim trenucima bi neki drugi trebalo da se oglase, ali to ne čine, kao što se dešava već godinama. Pojavljuju se samo kada stvari idu dobro. Mi ćemo ostati ovde, raditi, držati se zajedno i dati sve od sebe da preokrenemo situaciju. U trenucima poput ovih, ćutati, raditi još jače i ići napred zajedno, to je deo fudbala", poručio je Romero.