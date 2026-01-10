Slušaj vest

FK Partizan od 14 časova igra prvu utakmicu na zimskim pripremama u Turskoj.

Rival jesenjeg šampiona Srbije biće jesenji šampion Mađarske, ekipa Đera.

FK Partizan - Zimske pripreme 2026 Foto: FK Partizan

Utakmica u Beleku počinje u 14 časova, a prenosiće je Arena sport 1.

Podsetimo, posle meča sa Đerom Partizan će igrati sa slovenačkom Murom (14. januar), poljskim Rakovom (18. januar), bugarskim Botevom (21. januar) i Kangvonom iz Južne Koreje (22. januar). Posle toga se ekipa vraća u Beograd.

