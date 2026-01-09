Slušaj vest

Iskusni vezista neće putovati sa ekipom na zimske pripreme u Antaliji, već će potražiti novi klub.

Srnić je rođen 12. januara 1992. godine, a karijeru je počeo u mlađim kategorijama Mačve, odakle je otišao u Crvenu zvezdu. Crveno-beli su ga pozajmili Sopotu, pa Čukaričkom, čiji je i zvanično postao član u sezoni 2013/14.

Sa klubom sa Banovog brda Srnić je imao sjajne rezultate, osvojio je i Kup Srbije 2015. godine, gde je u finalu bio strelac jedinog gola u duelu protiv Partizana (1:0).

Usledio je povratak u Crvenu zvezdu, sa kojom je u prvom mandatu tri puta bio prvak Srbije (2015/16, 2017/18, 2018/19), a potom je započeo inostranu karijeru, najpre u španskom Las Palmasu.

Srnić se 2021. godine vratio u Crvenu zvezdu, sa kojom je nastavio da osvaja trofeje, još tri puta je podigao pehar namenjen prvaku Srbije (2020/21, 2021/22 i 2022/23), a sve te tri sezone osvajao je i Kup Srbije.

Iskusni vezista je potom igrao za kiparski AEL Limasol, a pre povratka u Čukarički nastupao je još za Al Dafru iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Srnić je sada slobodan u izboru nove sredine, a interesovanja za usluge igrača ovakvih kvaliteta ima iz Super lige Srbije, ali i inostranstva, pre svega sa Kipra gde je momak rođen u Šapcu ostavio odličan utisak.

