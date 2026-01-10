Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde igraju drugu kontrolnu proveru tokom zimskih priprema.

Rival timu Dejana Stankovića je švajcarski Arau.

Crvena zvezda - Manhajm Foto: Dragan Tesic

 Utakmica je na programu od 15 časova na terenu hotela "Regnum" u Antaliji.

Prenos je na kanalu Arena premium 4.

Crveno-beli su savladali Manhajm u prvoj proveri .

Bruno Duarte gol protiv Steaue Izvor: Arena sport 1 Premium