NOVA PROVERA CRVENO-BELIH: Evo gde možete da gledate utakmicu Crvena zvezda - Arau
Fudbaleri Crvene zvezde igraju drugu kontrolnu proveru tokom zimskih priprema.
Rival timu Dejana Stankovića je švajcarski Arau.
Crvena zvezda - Manhajm Foto: Dragan Tesic
Utakmica je na programu od 15 časova na terenu hotela "Regnum" u Antaliji.
Prenos je na kanalu Arena premium 4.
Crveno-beli su savladali Manhajm u prvoj proveri .
