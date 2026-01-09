Utakmica 16. kola fudbalske Bundeslige između Verdera i Hofenhajma odložena je zbog velikih snežnih nanosa.
Fudbal
SNEG PRAVI HAOS: Odložen i meč Verdera i Hofenhajma u Bundesligi
Meč je trebalo da se odigra u subotu u Bremenu, a prethodno je odložen i duel Sankt Paulija i Lajpciga u Hamburgu.
"Trenutni vremenski uslovi izazvali su poledicu i velike snežne nanose na većem delu stadiona, zbog čega se utakmica ne može bezbedno odigrati", navodi se u saopštenju takmičenja.
Novi termin utakmice biće naknadno saopšten.
Hofenhajm posle 15 odigranih kola zauzima peto mesto na tabeli Bundeslige sa 27 bodova, dok je Verder 10. sa 17 bodova.
(Beta)
