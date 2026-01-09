Slušaj vest

Ovaj 19-godišnji krilni napadač u Zvezdu dolazi iz Radnika iz Surdulice, a sa beogradskim timom potpisao je trogodišnji ugovor, uz opciju produženja za još jednu godinu.

"Veoma sam srećan što sam došao u Crvenu zvezdu. To je velika prilika za mene i veoma sam zadovoljan. Imamo mogućnost da se kvalifikujemo u narednu fazu Lige Evrope i da osvojimo titulu. Veoma sam uzbuđen, bilo je lako izabrati Zvezdu, zato što je veoma dobar tim", rekao je Ovusu, preneo je klupski sajt.

Karijeru je počeo u lokalnom klubu Asekemu, da bi 2024. godine došao u Radnik. Za tim iz Surdulice je u aktuelnoj sezoni Super lige Srbije odigrao 20 utakmica i postigao sedam pogodaka.

"Bio sam odlučan da pomognem svom timu kako bismo zauzeli dobru poziciju u ligi, a kako bih u tome uspeo morao sam da dam sve od sebe. Krasi me brzina i rekao bih da sam dobar na lopti", dodao je on.

Ovusu je istakao da mu se veoma sviđaju navijači Zvezde, a rekao je i zašto se odlučio za broj 35 na dresu.

"Izabrao sam broj 35 zato što je moja majka preminula u 35. godini života", zaključio je Ovusu.