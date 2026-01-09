Slušaj vest

Maroko je u vođstvo doveo Braim Dijas u 26. minutu, dok je pobedu domaće selekcije potvrdio Ismael Sajbari u 74. minutu.

Ovo je prvi plasman Maroka u polufinale KAN-a nakon 2004. godine. Jedini trofej ova selekcija sa severa Afrike osvojila je 1976. godine na turniru u Etiopiji.

Maroko u polufinalu igra protiv pobednika meča između Alžira i Nigerije.

U drugom polufinalu Senegal čeka boljeg iz duela u kojem se sastaju Egipat i Obala Slonovače.

(Beta)

Ne propustiteFudbalDAGLAS OVUSU NOVI FUDBALER CRVENE ZVEZDE: Crveno-beli ozvaničili novo pojačanje
Daglas Ovusu
FudbalSNEG PRAVI HAOS: Odložen i meč Verdera i Hofenhajma u Bundesligi
Verder
FudbalČUKARIČKI I SLAVOLJUB SRNIĆ RASKINULI UGOVOR: Iskusni vezista je sada slobodan igrač
Srnic4-768x514.jpg
FudbalSENEGAL PRVI POLUFINALISTA AFRIČKOG KUPA NACIJA: Katastrofalna greška golmana Malija rešila meč
Senegal, Mali, Afrički kup nacija

Saša Obradović besan  Izvor: Arena premium