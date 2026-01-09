Fudbalska reprezentacija Maroka plasirala se u polufinale Kupa afričkih nacija, pošto je u Rabatu pobedila Kamerun sa 2:0.
Fudbal
KUP AFRIČKIH NACIJA: Maroko pobedio Kamerun za plasman u polufinale
Slušaj vest
Maroko je u vođstvo doveo Braim Dijas u 26. minutu, dok je pobedu domaće selekcije potvrdio Ismael Sajbari u 74. minutu.
Ovo je prvi plasman Maroka u polufinale KAN-a nakon 2004. godine. Jedini trofej ova selekcija sa severa Afrike osvojila je 1976. godine na turniru u Etiopiji.
Maroko u polufinalu igra protiv pobednika meča između Alžira i Nigerije.
U drugom polufinalu Senegal čeka boljeg iz duela u kojem se sastaju Egipat i Obala Slonovače.
(Beta)
Reaguj
Komentariši