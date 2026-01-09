Fudbaleri Ajntrahta i Borusije Dortmund odigrali su u Frankfurtu na Majni nerešeno 3:3, u utakmici 16. kola Bundeslige.
GOLEADA U FRANKFURTU I NA KRAJU - PODELA BODOVA: Šest golova u remiju Ajntrahta i Borusije Dortmund u Bundesligi
Gosti iz Dortmunda poveli su u 10. minutu preko Maksimilijana Bajera, da bi u 22. minutu izjednačenje Ajntrahtu sa penala doneo Džan Uzun.
Prednost Borusiji vratio je Feliks Nmeča u 68. minutu, ali je Ajntraht tri minuta kasnije ponovo izjednačio golom Junesa Ebnutaliba.
Ajntraht je prvi put na utakmici poveo u drugom minutu nadoknade, kada se u strelce upisao sirijski fudbaler Mahmud Daut, ali je u šestom minutu nadoknade bod gostima doneo Karni Čukvuemeka.
Borusija Dortmund na drugom mestu Bundeslige ima 33 boda, i uz utakmicu više zaostaje za vodećim Bajernom iz Minhena za osam bodova.
Ajntraht se nalazi na sedmoj poziciji sa 26 bodova.
U narednom kolu Borusija Dortmund dočekuje Verder, a Ajntraht gostuje Štutgartu.
(Beta)
