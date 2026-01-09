Slušaj vest

Fudbaleri Real Sosijedada pobedili su večeras na gostovanju Hetafe sa 2:1, u meču 19. kola španske Primere.

Gosti iz San Sebastijana poveli su u 36. minutu golom Braisa Mendesa, da bi izjednačenje Hetafeu doneo Huanmi u 90. minutu.

Real Sosijedad je u šestom minutu nadoknade drugog poluvremena stigao do pobede golom Hona Aramburua.

Baskijski tim je tako prekinuo niz od pet utakmica bez pobede u Primeri i sada na 10. mestu ima 21 bod, a isti učinak ima Hetafe na 11. mestu.

U narednom kolu Hetafe dočekuje Valensiju, dok Real Sosijedad na svom terenu igra protiv Barselone.