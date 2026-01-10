Slušaj vest

Fudbalski klub Novi Pazar dogovorio je saradnju do kraja sezone sa krilnim igračem iz Crne Gore Dritonom Camajem, rečeno je danas u tom superligašu.

Camaj (28) je prethodno bio član Astane iz Kazahstana, a najavljeno je da će se Pazarcima priključiti u nedelju, drugog dana priprema u Antaliji.

On je ranije nastupao za Kečkemet i Kišvardu u Mađarskoj, dok je u Crnoj Gori igrao za Iskru iz Danilovgrada, Lovćen, Budućnost, Dečić i Podgoricu. Camaj je deo omladinskog staža proveo u hrvatskom Inkeru iz Zaprešića.

Na 28 utakmica u seniorskoj reprezentaciji Crne Gore, Camaj je postigao dva gola.

