Reprezentativac Crne Gore Driton Camaj je pojačao redove srpskog Superligaša.
SUPER LIGA
REPREZENTATIVAC CRNE GORE STIGAO U SRPSKI FUDBAL! Novi Pazar doveo veliko pojačanje
Slušaj vest
Fudbalski klub Novi Pazar dogovorio je saradnju do kraja sezone sa krilnim igračem iz Crne Gore Dritonom Camajem, rečeno je danas u tom superligašu.
Camaj (28) je prethodno bio član Astane iz Kazahstana, a najavljeno je da će se Pazarcima priključiti u nedelju, drugog dana priprema u Antaliji.
On je ranije nastupao za Kečkemet i Kišvardu u Mađarskoj, dok je u Crnoj Gori igrao za Iskru iz Danilovgrada, Lovćen, Budućnost, Dečić i Podgoricu. Camaj je deo omladinskog staža proveo u hrvatskom Inkeru iz Zaprešića.
Na 28 utakmica u seniorskoj reprezentaciji Crne Gore, Camaj je postigao dva gola.
Bonus video:
Reaguj
Komentariši